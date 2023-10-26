İran Dışişleri Bakanı: Gazze'deki soykırım devam ederse ABD ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, ABD ve İsrail'i uyardı. Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını vurguladı ve esir takasına katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede savaş istemediğini ancak Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, "Buradan Gazze'deki soykırımı destekleyen ABD'li yöneticilere sesleniyorum. Biz, bölgede savaşın genişlemesini ve büyümesini istemiyoruz ancak Gazze'de soykırım devam ederse ABD ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Kurulu'nda Gazze için düzenlenen acil toplantıda konuştu. ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verdikleri desteği eleştiren Abdullahiyan, "Güvenlik Konseyinde alınan kararlar İsrail'i Gazze saldırılarını destekliyor ve Filistinlileri terörist olarak adlandırarak onların işgale karşı meşru savunma haklarını görmezden geliyor. Güvenlik Konseyi barışın sağlanmasında yetersiz kaldı. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Gazze'de sadece 3 hafta içerisinde 7 bin Filistinli sivilin katledilmesini izlediler. Ayrıca bu rejime silah ve para desteği de sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de soykırım devam ederse ABD ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını vurgulayan Abdullahiyan, ABD'yi İsrail'e silah desteği vermemesi konusunda uyardı. Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede savaş istemediğini ancak Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, "Buradan Gazze'deki soykırımı destekleyen ABD'li yöneticilere sesleniyorum. Biz, bölgede savaşın genişlemesini ve büyümesini istemiyoruz ancak Gazze'de soykırım devam ederse ABD ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak" dedi.

"Siyonist rejimin kendini kurban olarak göstermesi sadece komik ve gülünç bir durum"

İşgal altında olan Filistinlilerin İsrail karşısında kendilerini savunma hakları olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Filistinlilerin kendi kaderlerini teyit etme ve başkenti Kudüs olan devlet kurma hakkına sahip olduklarını söyledi. Abdullahiyan, "Siyonist rejim işgal ve aldatma üzerine kurulmuştur. Şu ana kadar bölgede 20'nin üzerinde savaşın sorumlusudur. Kendisine komşu olmayan ülkelere dahi saldırı girişimlerinde bulundu. Bu rejim hiçbir uluslararası hukuka riayet etmeyen işgalci bir yapıya sahip. Hamas ve Filistinli diğer direniş gruplarının işgalci rejim karşısında kendilerini savunma hakkı vardır. Siyonist rejimin kendini kurban olarak göstermesi sadece komik ve gülünç bir durum" ifadelerini kullandı.

"İran, Türkiye ve Katar Hamas ile İsrail arasında esir takasına katkı sunmaya hazır"

Hamas'ın İsrail ile esir takasına hazır olduğunu belirten Abdullahiyan, İsrail tarafından tutulan 6 bin Filistinli karşısında Hamas'ın tüm sivil İsraillileri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Hamas liderleri bize sivil olan İsrailliler ile esir takasına hazır olduklarını bildirdiler. Biz bölgede barış ve istikrarın sağlanması için sorumluluk almaya hazırız. İran, Katar ve Türkiye ile birlikte esir takasına katkı sunmaya hazır" dedi. - NEW YORK