İran Dışişleri Bakanı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki kuşatma ve İsrail'in saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, Filistinlilere yönelik bir katliamın peşinde olduklarını belirtti ve Müslüman dünyasıyla istişarelerde bulunmak üzere Irak, Lübnan ve Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Kuşatma, su ve elektriğin kesilmesi, ilaç ve gıdanın girişine izin verilmemesi, Siyonistlerin tüm Gazze halkına yönelik bir katliamın peşinde olduğunu gösteriyor." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak'a hareketinden önce Tahran Havalimanında basına açıklama yaptı.

Filistin'deki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere önce Irak'a gideceğini daha sonra Lübnan ve Suriye'yi ziyaret edeceğini aktaran Abdullahiyan, "Müslüman dünyası ve görüşeceğimiz yetkililerle yapacağımız istişarelerde sivillerin Gazze'den çıkışını kolaylaştıracak tedbirleri ele almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi tam kuşatmaya almasına işaret eden Abdullahiyan, "Kuşatma, su ve elektriğin kesilmesi, ilaç ve gıdanın girişine izin verilmemesi, Siyonistlerin tüm Gazze halkına yönelik bir katliamın peşinde olduğunu gösteriyor. Gazze'de tanık olduğumuz bu savaş, Siyonistlerin bir gruba karşı savaşı değil, tüm Filistinlilere karşı savaşıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, Irak'taki temaslarının ardından Lübnan'a oradan da Suriye'ye geçmesi bekleniyor.