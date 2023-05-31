İran Dışişleri Bakanı, BAE Devlet Bakanı Merar'la ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Merar'la bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Merar, Tahran'da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde ülkesinin komşu ülkelerle ilişkilerine ağırlık verdiğini ifade eden Abdullahiyan, "BAE, güvenilir ticari bir ortaktır. İki ülke arasındaki ilişkiler hem devlet hem de özel sektör düzeyinde gelişmektedir." dedi.

Abdullahiyan, ortak iş birliğinin genişletilmesinin hem iki ülke hem de bölge yararına olacağını kaydetti.

BAE Devlet Bakanı Merar da konuşmasında, ülkesinin Tahran yönetimiyle ilişkilerini geliştirmede kararlı olduğunu vurguladı.

Halife Şahin el-Merar, daha önce BAE Dışişleri Bakanı Yardımcılığı ve Tahran'da BAE'nin Maslahatgüzarı olarak görev yapmıştı.