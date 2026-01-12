İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Durum tamamen kontrol altında
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki protestolara yönelik yaptığı açıklamada durumun kontrol altında olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin hedef alındığını ifade etti. İnternet kesintisinin de güvenlik yetkilileriyle koordineli bir şekilde çözüleceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki protestolara ilişkin açıklamada bulundu. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Arakçi, "Teröristler, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı. Savaşa da hazırız diyaloğa da" ifadelerini kullandı.
Ülkedeki internet kesintisine de değinen Arakçi,"Güvenlik yetkilileriyle koordineli şekilde internet servisi yeniden sağlanacak" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya