İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'ya Gitti

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu'daki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gitti. Arakçi'nin, yarın başkent Moskova'da Putin ile bir araya geleceği bildirildi.