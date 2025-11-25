İran Dışişleri Bakanı Arakçi Fransa'yı Ziyaret Edecek

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüşmeler yapmak üzere yarın Fransa'yı ziyaret edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un daveti üzerine söz konusu ziyaretin gerçekleşeceğini duyurdu. Bekayi, ziyaret sırasında iki tarafın; ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra, Fransa'da aylarca gözaltında tutulduktan sonra şartlı tahliye edilen İran vatandaşı Mahdieh Esfandiari'nin durumunu da görüşeceğini söyledi.

Bekayi, "Ziyaret kapsamında İran'ın nükleer programı, önemli uluslararası meseleler, karşılıklı saygıya dayalı diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar ve diğer ilgili konular hakkında İran'ın tutumu açıklanacak" ifadelerini kullandı.