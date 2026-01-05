Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump barıştan güç diliyle söz ediyor

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın barıştan güç diliyle söz ettiğini belirterek, bunun uluslararası hukuk ve kazanımlara zarar verdiğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Trump barıştan güç diliyle söz ettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD'nin yaklaşımının 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını belirterek, "Trump barıştan güç diliyle söz ettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri konusunda da bilgi veren Arakçi, büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu bildirdi. Arakçi, "Venezuela'daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
