İran ve Wef Arasında Davos'a Katılım Krizi: Tahran "Siyasi Baskı" Dedi, Wef Sivil Ölümlerini İşaret Etti

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık zirveye katılımını engellediğini belirterek organizasyonu İsrail ve ABD baskısına boyun eğmekle suçlarken, forum yönetimi "kararın İran'daki trajik sivil can kayıpları nedeniyle alındığını" duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Davos daveti iptal edildi. İsviçre merkezli Dünya Ekonomi Forumu'ndan yapılan açıklamada, İranlı bakanın geçen yıl davet edilmesine rağmen durumun değiştiği vurgulandı.

WEF açıklamasında, "İran Dışişleri Bakanı Davos'a katılmayacak. Geçen sonbaharda davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç haftada İran'da yaşanan trajik sivil can kayıpları, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Buna karşılık Arakçi, yayınladığı açıklamada Davos yönetimini eleştirdi. Engelleme kararının arkasında "İsrail'in ve Amerikalı destekçilerinin yalanları ve siyasi baskılarının yattığını" belirten Arakçi, forumun tutumunu "ahlaki çöküş" olarak niteledi.

İranlı bakan, Tahran'ın son dönemdeki güvenlik operasyonlarına yönelik eleştirilere, "Halkımızı, açıkça Mossad tarafından desteklenen silahlı teröristlere ve IŞİD tarzı katliamlara karşı savunmak zorundaydık" sözleriyle yanıt verdi.

"Gazze'de yaşananlara rağmen İsrail'in foruma kabulü acı bir ironi"

Arakçi, Davos yönetimini İsrail konusunda çifte standart uygulamakla suçladı. Gazze'deki saldırılara rağmen İsrailli yetkililerin foruma kabul edilmesini "acı bir ironi" olarak değerlendiren Bakan, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, Dünya Ekonomik Forumu'nun İsrailli yetkilileri davet etmekten kaçınmasını sağlamadı. Cumhurbaşkanı Herzog, İsviçre'de soykırım suçuyla soruşturulurken bile Ocak 2024'te Davos'ta bir zafer turu attı. Dünya Ekonomik Forumu 'ahlaki' davranıyormuş gibi yapabilir, ama en azından bu tavrında ikiyüzlü olmamalıdır. Bu çifte standart, entelektüel iflasın bir işaretidir."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi mesajına, İran'daki olaylara dair hükümetin "terörle mücadele" tezini işleyen bir belgesel de ekledi.