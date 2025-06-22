İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin Saldırgan Operasyonu Kınıyoruz

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunu kınayarak bunun daha önce görülmemiş bir ihlal olduğunu ifade etti. Arakçi, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: BU DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR İHLALDİR - 2 / Ek görüntüyle

Gülseren KARAPINAR - Emir Efe BENLİOĞLU / İSTANBUL, İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran İslam Cumhnuriyeti en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır. Bu son derece acı ve daha önce hiç görülmeyen bir ihlaldir. Bu konuda kanun tanımayan idare bu daldırgan tutumun sonuçlarından da sorumludur. Bir Birleşmiş Millletler (BM) üyesinin toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı bir soykırım uygulayan rejimle birlikte gerçekleştirilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti İran'ın topraklarını ve egemenliğini ve halkını korumaya devam edecektir. Her türlü aracı kullanmaya devam ederek bunu sağlamaya devam edeceğiz " dedi. Arakçi konuşmasında Uluslararası Atom Enerjiisi Ajansı'nın toplanması gerektiğine de işaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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