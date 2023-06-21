İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Yemen'deki Husilerin Sözcüsü ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman'ın başkenti Muskat'ta Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldi. İran ve Husi heyeti, Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman'ın başkenti Muskat'ta Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldi.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, İran ve Husi heyeti, Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.

İran'ın Muskat Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmeye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Husilerin Sözcüsü Abdusselam başkanlık etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde de tarafların Yemen'deki gelişmeleri konuştuğu ifade edildi.

Abdullahiyan, Katar'ın ardından dün Basra Körfezi turunun ikinci durağı olan Umman'a gelmişti.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.