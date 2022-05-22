İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay Tahran'da suikast sonucu öldürüldü - Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay Tahran'da suikast sonucu öldürüldü
AA - Ahmet Dursun - Dünya
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İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Albay Seyyad Hodayi'nin aracına motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda başından yaralanan albay, hayatını kaybetti.
İranlı Albay Seyyad Hodayi başkent Tahran'da suikaste uğradı. Saldırı Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında gerçekleşti.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup olduğu belirtilen Albay Hodayi'nin aracına motosikletli iki saldırgan tarafından suikast düzenlendi. Saldırıda başından yaralanan albay, olay yerinde öldü.
Olaya ilişkin açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları "küresel kibirle bağlantılı unsurlar" tarafından yapılan bir "terör eylemi" olduğunu bildirdi.
Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.
AA / Ahmet Dursun - Dünya