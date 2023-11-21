İran Devrim Muhafızları Ordusu Kirman'da askeri tatbikat başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman eyaletinde askeri tatbikat başlattı. Tatbikata Kara Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri ile komando ve mekanize tugayları katıldı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de törene katıldı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Kirman eyaletinde askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin katıldığı törenle başladı.

Füze ve topçu birlikleri ile komando ve mekanize tugaylarının katıldığı tatbikat öncesinde konuşan Bakıri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına işaret ederek, "Gazze'de çocukları öldüren İsrail'in ve onu destekleyen ABD'nin yanı sıra Avrupa'nın gerçek yüzünün ortaya çıktığını" söyledi.

Bakıri, "Filistin halkının zaferi kesinlikle yakındır." ifadesini kullandı.