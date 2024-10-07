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İran Devrim Muhafızları'ndan Kaani Açıklaması

İran Devrim Muhafızları'ndan Kaani Açıklaması
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Genel Komutan Yardımcısı İrec Mescidi, Genel Komutan İsmail Kaani'nin sağlığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlayarak, Kaani'nin görevine devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Genel Komutan Yardımcısı ve eski Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, bugün katıldığı bir konferansta Kudüs Güçleri Genel Komutanı İsmail Kaani'den haber alınamadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mescidi, "Genel Komutan İsmail Kaani gayet sağlıklı bir şekilde görevine devam etmektedir" dedi.

İran'ın Eski bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, geçen Cuma Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırı sonrası İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Genel Komutanı Kaani'ye ulaşılamadığına dair iddiaları yalanladı. Mescidi, Kaani'nin sağlıklı bir şekilde görevini sürdürmekte olduğunu ve konu hakkında bildiri yayınlamaya gerek görülmediğini söyledi.

Kaani'nin geçen hafta Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi Haşim Safiyuddin'i hedef alan bir İsrail saldırısının sonucunda öldüğü iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya

Orta Doğu Diplomasi Politika Güvenlik Kudüs Dünya İran

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