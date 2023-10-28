İran Devrim Muhafızları: İsrail'in Gazze'deki saldırıları ABD güçlerini de etkileyebilir

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İsrail'in Gazze'de başlattığı savaşın ABD güçlerini de içine alabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgede tüm ABD üsleri ve uçuşları gözlem ve kontrol altındadır. ABD'nin Siyonistlere sağladığı askeri destek operasyonlarını izliyor ve takip ediyoruz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arkasında ABD'nin desteğinin olduğunu belirten Şerif, Gazze'ye yönelik saldırıların ve ABD desteğinin devam etmesi durumunda "bölgede patlama yaşanabilir" uyarısında bulundu. Şerif, "Başta Washington yönetimi olmak üzere Siyonist İsrail rejiminin tüm destekçileri, Filistinlilere yönelik soykırımın devam etmesi halinde Müslümanların bir noktada sabrının tükenmesine neden olacağını bilmeli" şeklinde konuştu. Şerif, İsrail'in Gazze'de başlattığı savaşın ABD güçlerini de içine alabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgede tüm ABD üsleri ve uçuşları gözlem ve kontrol altındadır. ABD'nin Siyonistlere sağladığı askeri destek operasyonlarını izliyor ve takip ediyoruz" dedi. - TAHRAN