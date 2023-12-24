İran destekli saldırılar Kızıldeniz'de devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Cumartesi günü Hint Okyanusu'nda seyreden ve kimyasal madde taşıyan bir tankerin İran'dan kalkan hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

Pentagon, Chem Pluto adlı tankerin dün yerel saatle 10:00'da (TSİ 09:00), Hindistan'ın 370 kilometre açığında vurulduğunu kaydetti.

Gemide çıkan yangının söndürüldüğü, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İran konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Son dönemde Yemen'deki İran destekli isyancı Husiler, Kızıldeniz'deki ticari gemilere drone ve roketlerle saldırılar düzenlemişti.

Öte yandan, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası ticari gemilerin geçtiği bölgeye Husilerin iki adet balistik füze fırlattığını kaydetti. Balistik füzeler hiçbir gemiye isabet etmedi.

CENTCOM açıklamasında, USS Laboon adlı ABD savaş gemisinin bölgede devriye gezdiği, Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan dört insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.

İlerleye saatlerde yine Kızıldeniz güneyinde bir petrol gemisine Husilere ait drone isabet etti. Bir diğer geminin ise yakınına drone düştüğü bildirildi.

Yemen'in çoğunluğunu kontrol altında tutan Husiler, Gazze savaşı başladığından bu yana İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyor.

Saldırı tehlikesi nedeniyle küresel taşımacılık gruplarının çoğu, Kızıldeniz'deki operasyonlarını askıya aldı. Bu durumun küresel ticarete önemli etkilerinin olması bekleniyor.

Pentagon'un açıklamasında Chem Pluto'nun "Liberya bandıralı, Japonya'ya ait, Hollanda'nın işlettiği" bir kimyasal tanker olduğu söylendi.

Deniz güvenliği firması Ambrey, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail bağlantılı geminin Suudi Arabistan'dan Hindistan'a gitmekte olduğunu söylemişti.

Ambrey, ilk defa Kızıldeniz'den bu kadar uzakta bir saldırı düzenlendiğini, bu durumun "İran drone'larının tehdit ettiği alanı genişlettiğini" söyledi.

Hint donanması da bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda İran'ın rolü olduğunu ileri sürüyor.

Ulusal güvenlik sözcüsü Adrienne Watson, bu saldırıların, "Husilerin bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına attığı adımlara İran'ın uzun dönemdir verdiği destekle tutarlılık arz ettiğini" söyledi.

İran Devrim Muhafızları ise dün yaptığı açıklamada, "Amerika ve müttefikleri Gazze'de suç işlemeye devam ederse" deniz yollarını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Devrim Muhafızları'ndan General Reza Nakdi, bunun "Akdeniz ve Cebelitarık boğazını içerdiğini" ileri sürdü ancak atmaya düşündükleri adımlara ilişkin ayrıntı vermedi.