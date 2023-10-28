İran destekli milisler ABD askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Irak'taki İran destekli Şii milislerin Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan ABD askeri üssüne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak'taki İran destekli Şii milislerin Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan ABD askeri üssüne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Suriye'nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesinin Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan ABD Askeri Üssü'ne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik düzenlediği saldırıda "tarafsız" olmadıklarını ve Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.

Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.