Üye Girişi
Haberler
BBC

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Zengezur Koridoru Projesi Kabul Edilemez

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Zengezur Koridoru projesine karşı çıkarak, komşu ülkelerin sınırlarında değişikliklerin İran için kabul edilemez olduğunu vurguladı. Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşması için destek vermesiyle birlikte, Tahran, bu projelerin bölgedeki jeopolitik dengeleri tehdit ettiğine inanıyor ve bu durumu 'kırmızı çizgi' olarak tanımlıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan’ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru projesiyle ilgili, İran'ın komşu ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğin ülkesi için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve "tümüyle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Arakçi'nin tepkisi, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşması üzerinde mutabakatın sağlanması ve karadan bir koridor açılmasına yönelik çalışmalar konusunda "iletişimin açık tutulmasından" yana olduğunu açıklamasından sonra geldi.

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar sadece bir tercih değil, milli güvenliğimizin temel direğidir.

"Kuzeyden, Güneyden, Doğudan, Batıdan komşularımızın toprak bütünlüğüne veya sınırların yeniden çizilmesine yönelik herhangi bir tehdit kesinlikle kabul edilemez ve İran için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

İran son dönemde Rus yetkililerinin açıklamalarını Moskova'nın Zengezur Koridoru için Azerbaycan'a destek verdiği yönünde yorumluyor.

Tahran başından beri Kafkaslar'da "jeopolitik değişiklikler" istemediğini belirterek projeye karşı çıkıyor.

İran, koridorun Ermenistan'a doğrudan kara erişimini kesebileceğinden endişe ediyor.

BBC İzleme Servisine göre İran Dışişleri Bakanlığı, 2 Eylül'de bakanlıktan üst düzey bir yetkilinin Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov ile görüştüğünü ve İran'ın Kafkasya'daki "jeopolitik değişikliklere" karşı tutumunu yinelediğini açıklamıştı.

Açıklamada, İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin "bölge ülkeleri arasında işbirliği geliştirmeye yardımcı olmaya" çalıştığı ve "çıkarlara ve meşru endişelere dikkat etmeyi" vurguladığı belirtildi.

İki yetkilinin ayrıca İran, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının yakın zamanda yapacakları toplantının yanı sıra "3+3 danışma mekanizmasının" gelecek toplantısını da ele aldığı belirtildi.

"3+3 platformu" Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın yanı sıra komşuları İran, Rusya ve Türkiye'yi de içeriyor.

Ancak üç yıl önce teklif edildiğinden bu yana bu formatta yalnızca iki toplantı yapıldı ve Gürcistan, başlangıcından bu yana toplantılara katılmayı reddetti.

Türkiye Zengezur Koridoru projesini destekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Zengezur Koridoru özellikle Azerbaycan, Ermenistan ve İran herkesin çıkarına olacak stratejik koridordur ve bu koridor devreye girdiği anda İran da rahatlayacak, Azerbaycan da rahatlayacak.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için o koridor çok önemli. İnşallah oradaki raylı sistem devreye girdiği anda burada Azerbaycan çok çok rahatlayacak" demişti.

Ermenistan ise kontrolüne daha fazla imkan veren 'Barış Koridoru' adlı alternatif bir proje öneriyor.

Girişim, Hazar Denizi'ni Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne bağlayarak Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan arasında ticaret, enerji ve insan akışını kolaylaştırmak için önemli ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları öngörüyor.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Haziran ayında yaptığı açıklamada, İran'ın 'Barış Koridoru' projesini desteklediğini açıklamıştı.

BBC

Ermenistan Azerbaycan Tahran Rusya Dünya İran

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz tam

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
Sakarya'da dehşet! Genç kadını silahla başından vurup kayıplara karıştı

İş merkezindeki genç kadını silahla başından vurup kaçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI) 6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi 6-7 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Orhangazi elektrik kesintisi 6-7 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi 6-7 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Salihli, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi 6-7 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Bornova, Konak elektrik kesintisi 6-7 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 6-7 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi 6-7 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Keçiören, Çankaya, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title