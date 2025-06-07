İran'dan Trump'ın Yasağına Sert Tepki

İran'dan Trump'ın Yasağına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik giriş yasağını insan haklarına aykırı buldu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran dahil 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesinin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümetinin İran vatandaşlarını yalnızca dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kararın, uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğu, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve ABD'ye bu konuda uluslararası düzeyde sorumluluk yüklediği belirtildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) ve küresel insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, ABD'nin tek taraflı ve ayrımcı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkmaları gerektiğini kaydetti. İran, vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli diplomatik ve hukuki adımları atacağını da duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın

ABD'de Trump'ın uykularını kaçıracak "Epstein" çağrısı
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.