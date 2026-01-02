Haberler

İran'dan Trump'ın 'müdahale' açıklamasına yanıt

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara müdahale edebileceklerine dair açıklamalarına yanıt vererek, bunun bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da protestoculara karşı güç kullanılması durumunda müdahale etmeye hazır olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarıyla perde arkasında neler olup bittiği artık netleşmiştir. Protestocu esnafın duruşu ile yıkıcı unsurların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz. Trump, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ülkesinin çıkarlarını yok etmek anlamına geleceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD halkına da seslenen Laricani, "Amerikan halkı bilmelidir ki, bu macerayı Trump başlatmıştır. Askerlerinize iyi bakın" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" paylaşımında bulunmuştu.

