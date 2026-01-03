İran: Her türlü saldırıya verilecek karşılık hızlı, kararlı ve kapsamlı olacak

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da protestoculara karşı güç kullanılması durumunda müdahale etmeye hazır olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt vererek, " İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı, kararlı ve kapsamlı olacak" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan tehditlerinin, İsrail'in bölgesel gerilimi tırmandırma stratejisinin bir uzantısı olduğunun altı çizilerek, " İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı, kararlı ve kapsamlı olacak" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın beyanlarının uluslararası hukuk normlarını çiğnediğine işaret ederek, bu söylemlerin İran halkına yönelik şiddeti kışkırttığını kaydetti.

Washington'un geçmişteki müdahalelerine de atıfta bulunulan açıklamada, "İran, her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır" uyarılarına yer verildi.

Trump, dün İran'da devam eden protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" paylaşımında bulunmuştu.