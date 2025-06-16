İran'dan İsraillilere Tahliye Uyarısı
İran, işgal altındaki toprakları terk etmeleri için İsraillilere tahliye uyarısında bulundu. Devlet televizyonu aracılığıyla yapılan açıklamada, 'Terk edin ki, yaşayabilesiniz' ifadeleri kullanıldı.
İRAN, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da 'tahliye' uyarısında bulundu.
İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik 'tahliye' uyarısını içeren açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki, yaşayabilesiniz" ifadesi kullanıldı. İsrail'in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da 'tahliye' çağrısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya