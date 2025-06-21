İran'dan İsrail'in Bet Şean Kentine Dronlu Saldırı

İran'dan İsrail'in Bet Şean Kentine Dronlu Saldırı
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İran, İsrail'in kuzeydoğusundaki Bet Şean kentine düzenlediği dronlu saldırıda bir binayı vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda ölü veya yaralı yok.

İRAN'ın, İsrail'in kuzeydoğusundaki Bet Şean kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın, İsrail'in kuzeydoğusundaki Bet Şean kentine düzenlediği dronlu saldırıda 2 katlı binanın vurulduğu kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kimsenin olmadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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