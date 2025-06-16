İran'dan İsrail'e Terk Çağrısı: 'Hayatınızı Kurtarın'

İRAN Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail'in terk edilmesi çağrısı yaptığı açıklamasını yayımladı. İsrail halkına seslenen Seyyad, "İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur" ifadesini kullandı.

Birçok önemli yerin vurulduğunu kaydeden Seyyad, "Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz" dedi.