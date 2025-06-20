İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
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İran, İsrail'in Hayfa kenti de dahil olmak üzere çeşitli noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerini devreye soktu.

İRAN, İsrail'in başta Hayfa kenti olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına füze saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Ordudan yapılan duyuruda, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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