İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Başlatıldı

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İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başladığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcülüğü, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığını belirterek, vatandaşlara sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.

İRAN, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği bildirildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı vurgulanarak, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, 'sığınaklara gidilmesi' talimatı gönderildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da, Fordo Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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