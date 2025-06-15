İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: 10 Ölü, 250 Yaralı

İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: 10 Ölü, 250 Yaralı
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İsrail Ordusu, İran'ın düzenlediği iki ayrı saldırıda İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığını ve bu saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar sırasında sirenlerin çaldığı bölgelerde zarar tespit edildi.

İSRAİL Ordusu, İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığını bildirdi.

İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığı, bu saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 250'den fazla da yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi. Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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