İran'dan İsrail'e 370 Balistik Füze Saldırısı

İran'dan İsrail'e 370 Balistik Füze Saldırısı
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İran, 13 Haziran'dan itibaren İsrail'e yönelttiği misillemelerde 370 balistik füze fırlattığını ve 30 noktaya isabet olduğunu açıkladı. Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İRAN'ın 13 Haziran'dan itibaren saldırılara yönelik misillemelerinde İsrail'e 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktaya isabet olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi. Misilleme saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiği, 592 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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