İran'dan IAEA ile İş Birliğine Son: Yasa Tasarısı Onaylandı
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğini durdurmayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Meclis tarafından onaylandıktan sonra yasalaştı.
İRAN Anayasayı Koruyucular Konseyi, IAEA ile iş birliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif'in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Tahannazif, İran Meclisi'nin onayladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından onaylandığını aktardı.
Tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya