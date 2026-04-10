İran Meclis Başkanı Kalibaf: Lübnan'da Ateşkes Sağlanmadan ve İran'a Ait Dondurulmuş Varlıklar Serbest Bırakılmadan Görüşmelere Geçilmesi Mümkün Değil

(ANKARA) - İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD tarafından kabul edilen Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması koşullarının henüz sağlanmadığını aktardı. Kalibaf, söz konusu koşulların sağlanmadan görüşmelere geçilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından, İran'ın ateşkeş koşullarının henüz yerine getirilmediğini bildiren İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf söz konusu koşulların sağlanmadığı takdirde görüşmelere geçilmeyeceğini bildirdi.

Kalibaf yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Taraflar arasında karşılıklı olarak üzerinde mutabakata varılan iki husus henüz uygulanmamıştır: Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve İran'ın dondurulmuş (bloke edilmiş) varlıklarının, müzakerelere başlanmadan önce serbest bırakılması. Bu iki meselenin, müzakereler başlamadan önce yerine getirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
