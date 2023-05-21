İran'daki Türk seçmenler Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullandı
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İran'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı. İran'daki seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.
İran'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.
İran'daki seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.
Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.
Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği koşullar çerçevesinde Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.
Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İran'daki Türk vatandaşları, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmıştı.
YSK verilerine göre, İran'da 1592 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde İran genelindeki sandıklarda 444 seçmen oy kullanmıştı.
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