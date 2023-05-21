İran'daki Türk seçmenler Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullandı

İran'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı. İran'daki seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.