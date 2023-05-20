İran'daki Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti

İran'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. YSK'nin resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan Türk vatandaşları, Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. İran'da oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

İran'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

Bugün saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başlayan seçmenler saat 22.00'a kadar oylarını kullanabilecek. İran'da oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Kırlangıç, "Daha önceki birinci tur oy verme işlemleri Tahran'da ve Meşhed, Tebriz başkonsolosluklarımızda sorunsuz bir şekilde hallolmuştu. Vatandaşlarımız gelip oylarını kulandılar." diye konuştu.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanılmaya başlandığını ifade eden Kırlangıç, "İki gün boyunca sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek. Yurt dışında ve Tahran'da yaşayan vatandaşlarımızı, oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkent Tahran'da dönercilik yapan Necdet Üregil, "Türk vatandaşı olarak bugün Türkiye Büyükelçiliğine gelip oyumuzu kullandık. Bir oy bir ülkeyi kurtarır inancına sahibim. Tabii bizim kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece ülkemizdeki en sağlıklı şeyin olabilmesi için buraya geldik, oyumuzu kullandık. Ülkemiz için en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İran'daki Türk vatandaşları, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmıştı.

YSK verilerine göre, İran'da 1592 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde İran genelindeki sandıklarda 444 seçmen oy kullanmıştı.

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