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İran'daki Liman Patlamasında Ölü Sayısı 65'e Yükseldi

İran'daki Liman Patlamasında Ölü Sayısı 65'e Yükseldi
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Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı. Yetkililer, patlamanın güvenlik önlemlerine uyulmaması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

İRAN'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiğini bildirdi. Vali Aşuri, "Yangın tamamen söndürüldü. Önceliğimiz patlama alanında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmak" dedi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın 'güvenlik önlemlerine uyulmaması ve ihmalkarlık gibi eksiklikler' nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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