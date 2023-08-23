İran'daki gösterilerde öldürülen güvenlik görevlisinin katillerine hapis cezası

İran'daki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayla ilgili daha önce idama mahkum edilenlerin de aralarında olduğu 8 kişinin cezası, 3 ila 15 yıl hapse çevrildi. İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, sanıkların cezaları Yargıtay tarafından onaylandı.

İran'daki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayla ilgili daha önce idama mahkum edilenlerin de aralarında olduğu 8 kişinin cezası, 3 ila 15 yıl hapse çevrildi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, daha önce idam cezasına çarptırılan İranlı doktor Hamid Karahasanlu 15 yıl, Hüseyin Muhammedi, Rıza Arya ve Mehdi Muhammedi, onar yıl hapse mahkum edildi.

Diğer sanıklar Muhammed Emin Ahlaki, Emin Mehdi Şükrullahi ve Ferzane Karahasanlu beşer yıl, Ali Muazzim Guderzi de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar hakkındaki kararlar, Yargıtay tarafından onandı.

Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde 3 Kasım 2022'deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic üyesi 1 güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi, 5 güvenlik görevlisinin de yaralanmasıyla ilgili 16 kişinin yargılandığı davada sanıklardan 5'i "kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçuyla" idama mahkum edilmişti.

İranlı bir radyolog olan Hamid Karahasanlu da davada idam cezasına çarptırılan 5 kişi arasında yer alıyordu. Mahkemede suçlamaları reddeden Karahasanlu'nun idama mahkum edilmesi İran'da ve ülke dışında tepkilere yol açmıştı.

Mahkeme tarafından verilen kararlar ocakta Yargıtay tarafından bozulmuş, yerel mahkemede yeniden yargılanan sanıklar hakkında yeni kararlar verilmişti.

Aynı davada yargılanarak idama mahkum edilen Muhammed Mehdi Keremi ve Muhammed Hüseyni adlı iki kişi 7 Ocak'ta idam edilmişti.