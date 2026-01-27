Haberler

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 126'e yükselirken, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun

Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı