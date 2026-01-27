İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya