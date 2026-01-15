Haberler

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Güncelleme:
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran genelinde süren protesto gösterilerinde ölü sayısının 2 bin 615'e ulaştığını, 2 bin 54 kişinin yaralandığını ve 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 615'e yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 617 protesto gösterisinde, 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
