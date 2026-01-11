Haberler

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralanırken, 2 bin 638 kişi gözaltına alındı.

İRAN'daki gösterilerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü belirtildi. Olaylarda 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
