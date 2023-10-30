İran'ın İsfahan kentinde onlarca Yahudi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Protestoda İsrail bayrağı ateşe verildi.

İran'da Yahudiler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İran'ın İsfahan kentinde onlarca Yahudi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki Yahudiler, Keter Davud (Davud'un Tacı) Sinagogu'nda bir araya geldi.

İsfahan Yahudileri lideri Süleyman Sadıkpur, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Sadıkpur, "Siyonistlerin Filistinlilere yönelik uygulamaları utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

Programda okunan bildiride "savaşın bir an önce durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması" çağrısında bulunuldu.

Daha sonra cemaat üyeleri "Kahrolsun İsrail", "Yahudi adıyla cinayet işlemeyin" ve "Yahudilik Siyonizm'den ayrıdır" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlarla gösteri düzenledi. Gösteride İsrail bayrağı ateşe verildi.