İran'da uyuşturucu suçlularının idamı gerçekleştirildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. İdam edilenlerden biri Afganistan vatandaşı Nezir Muhammed, diğeri ise Bakır Muhammedi.

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına mahkum edilen 2 kişinin cezasının Kerec eyaletindeki Kezelhisar Cezaevi'nde infaz edildiğini duyurdu.

İdam edilenlerden birinin Afganistan vatandaşı Nezir Muhammed, diğerinin de Bakır Muhammedi olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mayıs ayında yaptığı açıklamada, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.