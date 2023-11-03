İran'da uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü

İran'ın Lengerud şehrindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 32 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Rehabilitasyon merkezinin müdürü gözaltına alındı.

İran'ın kuzeyinde bulunan Gilan eyaletine bağlı Lengerud şehrinin Kelid Bar ilçesindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde yerel saatle 05.55'te gaz sobası nedeniyle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle şu ana kadar en az 32 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin müdürünün gözaltına alındığı açıklandı.

"İhmali ve suçu olanlar kesinlikle cezalandırılacak"

Olay yerinde inceleme yapan Gilan Eyaleti Başsavcısı Sadık Niyarki, hayatını kaybedenlerden bazılarının kimlik tespitlerinin henüz yapılamadığını belirterek, "Doğrudan Yargı Erki Başkanının talimatıyla olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Rehabilitasyon merkezinin bazı çalışanları ve müdürü ilk aşamada gözaltına alındı. İhmali ve suçu olanlar kesinlikle cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Gaz sobasından çıkan yangın perdelere sıçradı

Gilan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Celayi ise yangının çıkış nedenine yönelik yaptığı açıklamada, "İlk aşamada merkezde bulunan gaz sobalarından bir tanesi alev alıyor ve ardından ateşin odada bulunan perdelere sıçramasıyla yangın başlıyor. Ne yazık ki yangının sabah saatlerinde başlaması nedeniyle merkez çalışanları ve içeride bulunanlar faciaya uykuda yakalandı. Elbette yangın sonrası oluşan izdiham nedeniyle de can kaybı arttı" dedi. - TAHRAN