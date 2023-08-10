İran'da Urumiye Gölü'nün Durumu Kötüleşiyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urumiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtti. Gölün kuruması, çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urumiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Selaceke, Urumiye Gölü Ulusal Parkı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Selaceke, "Maalesef Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil. Bu gölün sorunu uluslararası bir konudur." dedi.

Sonbahar yağışlarıyla gölün daha iyi bir seviyeye gelmesini beklediklerini söyleyen Selaceke, "Urumiye Gölü'nün doğal süreçleri, insan müdahalesi nedeniyle sorunlu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Selaceke, göldeki yabani hayatın korunması için de çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın kuzeybatısında yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urumiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.