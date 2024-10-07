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İran'da Uçuş İptalleri Normalleşti

İran'da Uçuş İptalleri Normalleşti
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İran Sivil Havacılık Kurumu, operasyonel kısıtlamalar nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında iptal edilen uçuşların 15 Ekim'den itibaren normale döndüğünü açıkladı.

(ANKARA) - İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar nedeniyle" ülkedeki bazı havalimanlarının uçuşlarının 21.00'den 06.00'ya kadar iptal edildiğini duyurmuştu yapılan son açıklama ile uçuşların normale döndüğü bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu "operasyonel kısıtlamalar nedeniyle" yapılan uçuş iptallerinin normale döndüğünü açıkladı. Sivil havacılık Genel Kurumu'ndan yapılan duyuruda 15 Ekim Pazar gününden itibaren önceki kısıtlamaların kaldırıldığını ve uçuşların planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıklandı. Yolcuların, seyahatlerini planlamak ve daha fazla bilgi almak için havaalanları ve havayolu şirketleri ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA / Dünya

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