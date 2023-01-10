İran'da üç protestocu daha idam cezasına çarptırıldı Dünya Haberleri İran’da Mahsa Amini protestolarında tutuklanan üç kişi daha idam cezasına çarptırıldı. İran’da Mahsa Amini protestolarında tutuklanan üç kişi daha idam cezasına çarptırıldı. Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi, üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanıyordu. Fransız haber ajansı AFP'ye göre son idam cezalarıyla birlikte, 4 aydır devam eden protestolarda ölüm cezasına çarptırılanların sayısı 17’ye çıktı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, en az 109 protestocunun daha ölüm cezasına çarptırılabilecekleri suçlamalarla yargılandığını kaydediyor. İran’da hafta sonu iki kişi daha idam edilmişti. Muhammed Mehdi Karami ve Seyit Muhammed Hüseyni devlete karşı suç işleme iddiasıyla yargılanıyordu. Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi de, “Allah’a yeryüzünde savaş açmak” olarak tanımlanan suçtan mahkum edildi. Haklarında idam cezası verilen Muhammed Ghobadlou ile Muhammed Boroughani için tutuldukları Karaj’daki cezaevi önünde bekleyiş sürüyor. Ghobadlou’nun annesi oğlunun bipolar hastası olduğunu savunarak, tahliyesi için çağrıda bulundu. Ghobadlou, polis memurlarının arasına araçla girerek, birinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Af Örgütü, 22 yaşındaki idam mahkumunun ifadesinin işkence altında alındığını kaydediyor. Peş peşe gelen idam kararları karşısında uluslararası toplum kınama açıklamaları yapıyor. 'İdamla sindirmeye çalışılıyor' En az sekiz Avrupa ülkesi, İranlı diplomatları dışişleri bakanlıklarına çağırarak tepki gösterdi. Papa Francis de protestoculara verilen idam cezalarını kınadı ve kadınlara daha fazla özgürlük çağrısı yaptı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protestoculara karşı tavırda yumuşama olmayacağını tekrarladı. Hak savunucuları, idam gibi ağır cezalarla protestocuların sindirilmeye çalışıldığını savunuyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da sadece 2021 yılında 314 kişi idam edildi. Mahsa Emini Norveç İran Dünya Haberler

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