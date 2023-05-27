İran'da tutuklu takasıyla serbest kalan Belçikalı insani yardım görevlisi tıbbi takip altında

İran'da casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen ve dün tutuklu takasıyla serbest kalarak ülkesine dönen Belçikalı Olivier Vandecasteele'nin fiziken zayıf kaldığı için tıbbi takip altında tutulduğu bildirildi.

İran'da casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen ve dün tutuklu takasıyla serbest kalarak ülkesine dönen Belçikalı Olivier Vandecasteele'nin fiziken zayıf kaldığı için tıbbi takip altında tutulduğu bildirildi.

Vandecasteele'nin yakınları, Belçikalı insani yardım görevlisinin 455 günlük cezaevi hayatından sonra ruhsal olarak güçlü ancak fiziken zayıf olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 kilo verdiği belirtilen Vandecasteele'nin bir süre doktor kontrolünde olacağı, yakınları ve ailesiyle hasret giderdiği ifade edildi.

Vandecasteele'nin sözcüsü Olivier Van Steirtegem, Belçikalı yardım görevlisinin daha önce 3 yıl Afganistan'da çalıştığını, güçlü biri olduğunu belirterek, Vandecasteele'nin ülkesine dönmesini sağladıkları için Belçika hükümetine teşekkürlerini iletti.

İnsani yardım çalışanı Vandecasteele, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmış, 40 yıl hapse mahkum edilmiş ve yaklaşık 15 ay cezaevinde tutulmuş, bu durum ülkesinde büyük tepki çekmiş, Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılması için imza kampanyası düzenlemişti.

Belçika hükümeti, İran ile tutuklu takasının yolunu açan anlaşma imzalamış, anlaşma uzun tartışmalardan sonra geçen ay yürürlüğe girmişti.

Bunun ardından Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütünün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla Almanya'da tutuklanan ve Belçika'da 2021'de yargılanarak 21 yıl hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile Vandecasteele'nin takası gerçekleşmişti.