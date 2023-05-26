İran'da tutuklu olan Belçikalı insani yardım çalışanı serbest bırakıldı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İran'da "casusluk" suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen Olivier Vandecasteele'nin serbest bırakıldığını ve ülkesine doğru yola çıktığını duyurdu. İran ile yapılan tutuklu takası sonucu gerçekleşen serbest bırakma işlemi, Belçika'da uzun tartışmalardan sonra geçen ay yürürlüğe girmiş anlaşma kapsamında gerçekleşti.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İran'da "casusluk" suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen Olivier Vandecasteele'nin serbest bırakıldığını ve ülkesine doğru yola çıktığını duyurdu.

De Croo, görüntülü mesaj paylaşarak Vandecasteele'nin ülkesine dönmek üzere uçakta olduğu bilgisini verdi.

"Bu sabah sağlığını kontrol etmek ve mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde geri dönebilmesini sağlamak için bir dizi tıbbi testten geçti." bilgisini veren de Croo, Vandecasteele'nin ailesine sabrı ve işbirliği için teşekkür etti.

Vandecasteele'nin dün akşam saatlerinde Umman'ın başkenti Maskat'a nakledildiği, Belçika ordusu ve diplomatlardan oluşan ekip tarafından karşılandığı öğrenildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Umman aracılığında yapılan tutuklu takasıyla Belçika'da "terör" suçundan tutuklu İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin salıverildiğini açıkladı.

İran ile Vandecasteele ve Esedi'nin takasının yolunu açan ve geçen yıl imzalanan anlaşma, Belçika'da uzun tartışmalardan sonra geçen ay yürürlüğe girmişti.

İnsani yardım çalışanı Vandecasteele, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmış ve yaklaşık 15 ay cezaevinde tutulmuştu. Bu durum ülkesinde büyük tepki çekmiş, Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılması için imza kampanyası düzenlemişti.