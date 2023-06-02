İran'da tutuklu iki Avusturya vatandaşı serbest bırakıldı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İran'da tutuklu Kamran Ghaderi ve Massud Mossaheb isimli iki Avusturya vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Schallenberg, iki kişinin serbest bırakılmasında katkı sağlayan Belçika ve Umman Dışişleri Bakanlarına teşekkür etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İran'da tutuklu Kamran Ghaderi ve Massud Mossaheb isimli iki Avusturya vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Schallenberg, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, İran asıllı iki Avusturya vatandaşının serbest bırakılması için sarf edilen yoğun çabanın karşılıksız kalmadığını belirtti.

"İran'da yıllarca süren zorlu hapis cezasının ardından Ghaderi ve Mossaheb'iyi sonunda eve getiriyor olmak beni çok rahatlattı." ifadesini kullanan Schallenberg, söz konusu iki kişinin ailelerine kavuşmak için yolda oldukları bilgisini paylaştı.

Schallenberg, iki kişinin serbest bırakılmasında katkı sağlayan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi'ye teşekkür etti.???????