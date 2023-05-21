İran'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Sürüyor
Dünya Haberleri
İran'daki Türk vatandaşları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor. Seçmenler, Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. İran'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, bugün sona erecek.
İran'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya deva ediyor.
Seçmenler, oy verme işleminin son gününde, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.
İran'da 20 Mayıs Cumartesi günü başlayan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İran'da 1592 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023