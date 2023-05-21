İran'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Sürüyor

İran'daki Türk vatandaşları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor. Seçmenler, Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. İran'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, bugün sona erecek.