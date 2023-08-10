İran'da tüp patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Bağmelek ilçesinde tüp patlaması sonucu çöken evde 6 kişi hayatını kaybetti. İran'da son günlerde doğal gaz ve tüp patlamalarında artış gözleniyor.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Bağmelek ilçesinde tüp patlaması sonucu çöken evde 6 kişi hayatını kaybetti.

Huzistan Kızılay Başkanı Vahid Şabani, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.

Şabani, "Bağmelek ilçesine bağlı Laleb köyünde tüp patlaması nedeniyle bir ev çöktü. Göçük altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İran'da son günlerde doğal gaz ve tüp patlamalarında artış gözleniyor.

Söz konusu patlamalara evlerdeki ocak ve ısınma sistemlerinin standartlara uygun şekilde yapılmamasının neden olduğu değerlendiriliyor.