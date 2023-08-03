İran'da terör örgütüne ait grup çökertildi, 4 kişi gözaltına alındı

İran'ın güneydoğusunda terör eylemleri planlamak ve küresel güçlerle bağlantılı olmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 6 silah ve mühimmat da ele geçirildi.

İran'ın güneydoğusunda "terör eylemleri planlamak ve küresel güçlerle bağlantılı olmakla" suçlanan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Ülkenin güneydoğu bölgesinde sabotaj ve terör operasyonları düzenlemeyi planlayan küresel güçlerle bağlantılı terör örgütüne ait bir grup, istihbarat ve operasyonel tedbirler alınarak, herhangi bir eylem yapmadan önce çökertildi." ifadelerine yer verdi.

Operasyonlar sonucu söz konusu gruba bağlı 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerle birlikte 6 silah ve çeşitli miktarda mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.