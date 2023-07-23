İran'da Terör Eylemi Hazırlığındaki Grup Yakalandı

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde terör eylemi hazırlığındaki bir grup yakalandı. Grup, Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile bağlantılı olduğu belirtildi.

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin Yasuc Devrim ve Genel Savcısı Seyyid Ali Melekhüseyni, bu sabah yakalandığı belirtilen "terör eylemi" hazırlığındaki gruba ilişkin bilgi vererek ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Melekhüseyni konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Melekhüseyni, İstihbarat Bakanlığı güçlerinin, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde yakaladığı 4 kişilik grubun HMÖ ile bağlantılı olduğunu aktardı.

Söz konusu grubun eylem hazırlığında olduğunu ileri süren Melekhüseyni, grubun amacının ise Fars, Huzistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde gelecekteki amaçlarına uygun koşulları oluşturmak olduğunu belirtti.

İranlı savcı, "Kohgiluye-Buyer Ahmed, ülkenin güvenli eyaletlerindendir. Bu grup zekice planlarla bu güvenliği tehlikeye atmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Yakalanan kişilerin, HMÖ tarafından çevrimiçi kanallardan bulunup örgüte dahil edildiğini anlatan Melekhüseyni, tüm sanıkların örgüt liderleri ile görüştükten sonra el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımını öğrendiğine işaret etti.

Melekhüseyni, grubun, eğitimin yanı sıra teçhizat almak, ekip evleri hazırlamak ve araç sağlamak için HMÖ'den para aldığını dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi bugün sabah yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda "terör eylemleri" düzenlemeyi amaçlayan 4 kişilik bir "terör grubunun" yakalandığını kaydetmişti.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtilmişti.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşünce 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi. Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.