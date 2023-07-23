İran'da terör eylemi hazırlığındaki 4 kişilik grup yakalandı

İran'ın güneydoğusunda terör eylemi planlayan 4 kişilik bir grup yakalandı. Sistan-Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren Ceyşul Adl örgütüne yönelik operasyon sonucunda yakalanan teröristler hakkında ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacak.

İran'ın güneydoğusunda "terör eylemi" hazırlığındaki 4 kişilik bir grubun yakalandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda "terör eylemleri" düzenlemeyi amaçlayan 4 kişilik bir "terör grubunun" yakalandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.